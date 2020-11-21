Баскетбол: Пустовий не гратиме за Україну проти Словенії та Австрії

Центровий Артем Пустовий не допоможе національній баскетбольній збірній України у найближчих матчах кваліфікації Євробаскету-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.

"Федерація баскетболу України вела перемовини з клубом Пустового "Барселоною" про його приїзд до лав збірної. Однак "Барселона" не відпустила Артема, повідомивши про те що розраховує на нього у найближчих іграх, зокрема в матчі Євроліги проти французського АСВЕЛа (27 листопада). Відповідний лист клуб сьогодні надіслав на адресу ФБУ", - зазначається у повідомленні.

Володимир Герун, який представляє іспанську "Унікаху", приєднається до лав збірної України вже у Любляні, де наша команда готуватиметься та зіграє два матчі відбору на чемпіонат Європи.

Футбол: fbu.ua.