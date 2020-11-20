Суперліга: «Будівельник» обіграв «Запоріжжя»
Укрінформ
Кияни здобули третю перемогу в сезоні і залишили останнє місце.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 7-го ігрового тижня «Будівельник» (Київ) переміг вдома «Запоріжжя» - 87:80, повідомляє Укрінформ.
Столичний клуб вийшов з карантину і переміг у рівному поєдинку «Запоріжжя» - 87:80. Найрезультативніший гравець матчу: Стівен Буртт («Будівельник») – 28.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Дніпро» - 19 (10), «Київ-Баскет» - 18 (9), «Прометей» - 17 (10), «Запоріжжя» - 15 (10).
Як повідомляв Укрінформ, в матчі 7-го ігрового тижня «Дніпро» перемогло на виїзді «Черкаських Мавп» - 74:55.
Фото: сайт ФБУ