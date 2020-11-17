Баскетбольний клуб «Будівельник» поновив тренування
Укрінформ
Усі баскетболісти київського "Будівельника" одужали від коронавірусу і повернулися до тренувальних занять.
Позитивним був лише тест у асистента головного тренера Леоніда Яйла, повідомляє пресслужба ФБУ.
Двома тижнями раніше підопічні Вальдемараса Хомичюса призупинили виступи в українській Суперлізі через масове захворювання на коронавірус.
З початку чемпіонату "Будівельник" встиг зіграти в шести поєдинках, у яких виборов дві перемоги.
Фото: fbu.ua.