Баскетбольний клуб «Будівельник» поновив тренування

Баскетбольний клуб «Будівельник» поновив тренування

Укрінформ
Усі баскетболісти київського "Будівельника" одужали від коронавірусу і  повернулися до тренувальних занять. 

Позитивним був лише тест у асистента головного тренера Леоніда Яйла, повідомляє пресслужба ФБУ.

Двома тижнями раніше підопічні Вальдемараса Хомичюса призупинили виступи в українській Суперлізі через масове захворювання на коронавірус.

Читайте також: Суперліга: «Дніпро» і «Прометей» здобули перемоги

З початку чемпіонату "Будівельник" встиг зіграти в шести поєдинках, у яких виборов дві перемоги.

Фото: fbu.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-