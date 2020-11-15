Суперліга: «Дніпро» здобуло восьму перемогу в сезоні

Клуб з Дніпра обіграв «Харківських Соколів».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 6-го ігрового тижня «Дніпро» перемогло вдома «Харківських Соколів» - 88:77, повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» здобуло восьму перемогу в сезоні. Команда з Дніпра завдала «Харківським Соколам» шостої поразки поспіль – 88:77. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл («Дніпро») – 24.

В іншому матчі дня «Прометей» грає на виїзді із «Запоріжжям».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 (9), «Дніпро» - 17 (9), «Прометей» - 15 (9), «Хімік» - 15 (10).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 6-го ігрового тижня «Хімік» (Южне) переміг на виїзді «Одесу» - 61:54.

Фото: сайт ФБУ