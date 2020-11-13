Суперліга: «Прометей» обіграв «Харківських Соколів»

Клуб з Кам’янського здобув шосту перемогу.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 6-го ігрового тижня «Прометей» (Кам’янське) переміг на виїзді «Харківських Соколів» - 102:79, повідомляє Укрінформ.

«Прометей» зумів перервати 2-матчеву серію поразок, обігравши на виїзді «Харківських Соколів» - 102:79. Найрезультативніший гравець матчу: Денис Лукашов («Прометей») – 19.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 (9), «Дніпро» - 15 (8), «Прометей» - 15 (9), «Тернопіль» - 14 (9).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 6-го ігрового тижня «Черкаські Мавпи» перемогли на власному майданчику «Миколаїв» - 85:81.