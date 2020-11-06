Суперліга: «Дніпро» обіграв «Прометей»

Шоста перемога в сезоні клуба з Дніпра.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 5-го ігрового тижня «Дніпро» переміг на власному майданчику «Прометей» (Кам’янське) - 101:66, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон впевнено обіграв вдома «Прометей» - 101:66. Третя поспіль і шоста загалом перемога дніпровського клубу. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл («Дніпро») – 17.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 16 (8), «Дніпро» - 13 (7), «Тернопіль» - 13 (8), «Прометей» - 13 (8).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 5-го ігрового тижня «Хімік» (Южне) переміг на власному майданчику «Миколаїв» - 84:76.

Фото: сайт ФБУ