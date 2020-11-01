Суперліга: «Київ-Баскет», «Дніпро» і «Тернопіль» здобули перемоги

Переможна серія столичного клубу триває вже 8 матчів.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 4-го ігрового тижня «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Прометей» (Кам’янське) - 81:71, повідомляє Укрінформ.

БК «Дніпро» - БК «Одеса» - 84:72 / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

«Київ-Баскет» обіграв на виїзді «Прометей» - 81:71. Це вже 8-а перемога поспіль столичного клубу на старті сезону. Найрезультативніший гравець матчу: Майкл Маєрс («Прометей») – 25.

БК "Запоріжжя" – БК "Тернопіль" – 74:81 / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Результати інших матчів ігрового дня: «Дніпро» - «Одеса» - 84:72, «Запоріжжя» - «Тернопіль» - 74:81, «Харківські Соколи» - «Хімік» - (початок о 18:00).

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 (8), «Тернопіль» - 13 (8), «Запоріжжя» - 12 (7).

Як повідомляв Укрінформ, в центральному матчі 4-го ігрового тижня «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Запоріжжя» - 106:70.