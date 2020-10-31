Суперліга: «Будівельник» здобув другу перемогу в сезоні

Кияни обіграли «Черкаських Мавп».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 4-го ігрового тижня «Будівельник» переміг на своєму майданчику «Черкаських Мавп» - 73:68, повідомляє Укрінформ.

В матчі аутсайдерів чемпіонату «Будівельник» обіграв «Черкаських Мавп» - 73:68. Це друга перемога столичної команди і сьома поразка в сезоні для клубу з Черкас. Найрезультативніший гравець матчу: Стівен Буртт («Будівельник») – 39.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 14 (7), «Тернопіль» - 11 (7), «Запоріжжя» - 11 (6).

Як повідомляв Укрінформ, в центральному матчі 4-го ігрового тижня «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Запоріжжя» - 106:70.

Фото: сайт ФБУ