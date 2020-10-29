Суперліга: «Будівельник» програв вдома «Миколаєву»
Укрінформ
Миколаївський клуб здобув першу перемогу в сезоні.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В першому матчі 4-го ігрового тижня «Будівельник» (Київ) програв на своєму майданчику «Миколаєву» - 68:74, повідомляє Укрінформ.
В битві аутсайдерів «Будівельник» програв вдома «Миколаєву» - 68:74. Миколаєвці здобули першу перемогу в сезоні і залишили останнє місце в турнірній таблиці. Найрезультативніші гравці матчу: Зак Томас («Будівельник») – 18, Кіт Омоера («Миколаїв») – 18.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 12 (6), «Запоріжжя» - 10 (5), «Тернопіль» - 10 (6).
Як повідомляв Укрінформ, в заключному матчі 3-го ігрового тижня «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Черкаських Мавп» - 101:80.
Фото: сайт ФБУ