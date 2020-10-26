Суперліга: «Прометей» здобув четверту перемогу поспіль

Суперліга: «Прометей» здобув четверту перемогу поспіль

Укрінформ
«Черкаські Мавпи» програли усі шість стартових матчів.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В заключному матчі 3-го ігрового тижня «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Черкаських Мавп» - 101:80, повідомляє Укрінформ.

«Прометей» здобув четверту перемогу поспіль, впевнено обігравши «Черкаських Мавп» - 101:80. Найрезультативніші гравці матчу: Лакі Джонс («Черкаські Мавпи») – 23, Маркіз Рід («Прометей») – 20. 

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Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 12 (6), «Запоріжжя» - 10 (5), «Тернопіль» - 10 (6). 

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в центральному матчі ігрового дня «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Дніпро» - 76:75.

Фото: сайт ФБУ

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