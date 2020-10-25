Суперліга: «Київ-Баскет» обіграв чинного чемпіона

Перша поразка «Дніпра» в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В центральному матчі ігрового дня «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Дніпро» - 76:75, повідомляє Укрінформ.

В матчі лідера та чинного чемпіона мінімально переміг столичний клуб – 76:75. Найрезультативніші гравці матчу: Богдан Близнюк («Київ-Баскет») – 16, Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 14.

Також сьогодні зіграють ще два поєдинки: «Тернопіль» - «Харківські Соколи» і «Миколаїв» - «Запоріжжя».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 12 (6), «Запоріжжя» - 8 (4), «Тернопіль» - 8 (5).

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня «Будівельник» (Київ) переміг на чужому майданчику «Хімік» (Южне) - 84:74. Знаменитий столичний клуб здобув першу перемогу після повернення в Суперлігу.

Фото: сайт ФБУ