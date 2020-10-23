Суперліга: «Запоріжжя», «Прометей», «Дніпро» і «Київ-Баскет» здобули перемоги

«Київ-Баскет» і «Запоріжжя» йдуть без поразок.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В центральному матчі ігрового дня «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Харківських Соколів» - 116:94, повідомляє Укрінформ.

В першій і третій чверті «Київ-Баскет» здійснив два потужних ривки і обіграв «Харківських Соколів» - 116:94. Це п’ята перемога столичного клубу на старті сезону. Найрезультативніший гравець матчу: Ігор Чумаков («Харківські Соколи») – 21.

Результати інших матчів ігрового дня: «Черкаські Мавпи» - «Запоріжжя» - 66:98, «Миколаїв» - «Прометей» (Кам’янське) – 89:112, «Тернопіль» - «Дніпро» - 70:83.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 10 (5), «Запоріжжя» - 8 (4), «Тернопіль» - 8 (5).

Фото: сайт ФБУ