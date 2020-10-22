Суперліга: «Одеса» здобула першу перемогу в сезоні

Суперліга: «Одеса» здобула першу перемогу в сезоні

Укрінформ
Одесити обіграли «Будівельник».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В єдиному матчі ігрового дня «Одеса» перемогла на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) - 86:69, повідомляє Укрінформ.

«Одеса» здобула першу перемогу в сезоні, обігравши «Будівельник» 86:69. До цього одесити програли 4 матчі поспіль. Для киян це третя поразка в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Делейні Блейлок («Одеса») – 34. 

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В топ-3 регулярного чемпіонату входять: «Київ-Баскет» - 8 (4), «Тернопіль» - 7 (4), «Запоріжжя» - 6 (3).

Фото: сайт ФБУ

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