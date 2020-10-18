Суперліга: «Тернопіль» і «Запоріжжя» здобули чергові перемоги

Дебютант елітного дивізіону – «Тернопіль» вийшов в лідери.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В центральному матчі ігрового дня «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Хімік» (Южне) - 86:55, повідомляє Укрінформ.

Запорізький клуб вдало стартував в чемпіонаті, вигравши три матчі поспіль. «Хімік» запоріжці обіграли впевнено - 86:55. Найрезультативніший гравець матчу: Джош Форчун («Запоріжжя») – 24.

На цей час завершився ще один матч: «Черкаські Мавпи» - «Тернопіль» - 60:98. Також сьогодні зіграють ще два поєдинки: «Будівельник» - «Харківські Соколи» і «Миколаїв» - «Київ-Баскет».

В лідери регулярного чемпіонату вийшов дебютант Суперліги – «Тернопіль», який набрав 7 очок після 4 матчів. По 6 очок у «Київ-Баскет» та «Запоріжжя».

Як повідомляв Укрінформ, в попередній ігровий день «Прометей» переміг вдома «Хімік» - 94:72.

Фото: сайт ФБУ