Українська баскетболістка може стати MVP місяця чемпіонату Швейцарії

23-річна нападниця збірної України з баскетболу Ольга Яцковець претендує на титул MVP (Most valuable player - найціннішого гравця) листопада чемпіонату Швейцарії.

Напередодні у перенесеному матчі 4-го туру українка допомогла своєму клубу "Вінтертур" обіграти "Геліос" - 74:73, повідомляє пресслужба ФБУ.

Яцковець набрала 12 очок, зробила 7 підбирань, 4 передачі, 3 перехоплення, 2 блок-шоти.

За середньою результативністю українка в чемпіонаті Швейцарії йде п'ятою (19,6 очка за матч), за підбираннями - четвертою (9,4), за ефективністю - третьою (25,0).

Фото: fbu.ua.