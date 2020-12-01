Багатскіс: Ми вийшли на Євробаскет і ще маємо шанси виграти групу

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився думками про перемогу над Австрією (70:67), яка гарантувала нашій команді місце у фінальній частині чемпіонату Європи 2022 року.

За словами наставника, команда боротиметься за перше місце у группі, яке дасть перевагу під час фінального жеребкування, повідомляє пресслужба ФБУ.

"Як і очікувалося, матч був складним. Не можу сказати, що Австрія чимось нас здивувала. Було ясно, що вона гратиме зонний захист. Знаю, наскільки важливою була для них ця зустріч. Австрія - хороша і непередбачувана команда. Мій колишній підопічний Рашид Махалбашич знає, як грати. Австрійці намагалася сповільнити гру зонним захистом. Перемагає той, хто робить менше втрат. У цій грі ми контролювали щит, показали хороший відсоток точності, отримували хороші нагоди для кидка. Була якість у всіх аспектах, крім одного. Втрати. Здійснили 27 втрат. Та найважливіше, що ми перемогли... Ми повинні думати про майбутнє, але в збірній мають грати найкращі. Є тренери і федерація. Будемо відбирати. Ми вийшли далі і не втратили шансів на перше місце. Від цього залежить кошик жеребкування на чемпіонаті Європи", - сказав Багатскіс.

Як повідомляв Укрінформ, фінальна частина Євробаскету має пройти 1-18 вересня 2022 року у чотирьох країнах - Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

Фото: fbu.ua.