Італійка Вірер виграла индивідуальну гонку Кубка світу, Джима - десята

У Контіолахті (Фінляндія) 28 листопада завершилася індивідуальна жіноча гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами першого етапу Кубка світу з біатлону.

"Золото" виграла триразова чімпіока світу Доротея Вірер з Італії, передає Укрінформ.

Переможниця показала час 44 хвилини 00,9 секунди і не припустилася жодного промаху. "Срібло" здобула Деніз Геррманн з Німеччини (0,8 секунди відставання; 1 промах), "бронзу" - щведка Йоганна Скотгайм (+24,1; 0).

З українок найкраще виступила Юлія Джима - 10-те місце (+1.55,6; 0). Дар'я Блашко прийшла 25-ю, Віта Семеренко - 58-ю, Олена Підгрушна - 61-ю, Катерина Бех - 64-ю.

Загалом стартували 103 біатлоністки.

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У неділю, 29 листопада, у Контіолахті відбудуться спринтерські гонки у чоловіків та жінок - відповідно на 10 і 7,5 км.

Фото: pinterest.com.