Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ла Ліги

Важкі перемоги «Реала» і «Барселони», «Атлетіко» не програє у Валенсії.

В чемпіонаті Іспанії завжди спекотно. Команди традиційно готові радувати вболівальників великою кількістю голів. Чого саме чекати від ключових матчів Ла Ліги аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Реал» - «Алавес»: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.6

Команда Зінедіна Зідана повинна виправляти справи в чемпіонаті. Два тури без перемог – це надзвичайна ситуація для мадридського гранда. В домашньому матчі з «Алавесом» господарі мають брати три очки, хоча баски зовсім не прохідний суперник, як може здаватися.

Мадридський клуб набрав лише в Ла Лізі 17 очок в 9 матчах (5 перемог, 2 нічиї, 2 поразки). «Реал» відстав від лідера «Реал Сосьєдада» на 6 пунктів, але при цьому має один матч в запасі. Команда Зідана не може виграти вже два тури поспіль – поразка від «Валенсії» (1:4) і нічия з «Вільярреалом» (1:1). Обидва поєдинки грали на виїзді. На своєму полі «Реал» виграв 2 матчі з 3-х (2 перемоги, 1 поразка).

Команда Пабло Мачіна йде 15-ю. У «Алавеса» 10 очок після 10 матчів (2 перемоги, 4 нічиї, 4 поразки). Баски не програють в Ла Лізі вже 4 матчі (1 перемога, 3 нічиї). На виїзді «Алавес» зіграв 4 матчі. Після 2-х поразок баски почали в гостях набирати очки – обіграли «Вальядолід» (2:0) і зіграли внічию з «Леванте» (1:1).

«Реал» - «Алавес». Прогноз

Команда Зідана переможе з величезними труднощами. Допоможуть реалізація та підсилення гри у другому таймі. Не виключено, що «Реалу» навіть доведеться відігруватись – «Алавес» традиційно сильно грає перші 20 хвилин.

Прогноз на матч «Валенсія» - «Атлетіко»: гості заб’ють першими. Коефіцієнт — 1.5

«Кажани», зігравши 10 поєдинків, розташувалися в середині турнірної таблиці, набравши всього 12 очок. А ось команда Дієго Сімеоне показує дуже ефективний футбол в плані набору очок. За 8 зіграних поєдинків (стартові два тури «Матрацники» пропустили у зв’язку із участю в минулому розіграші плей-офф Ліги чемпіонів) мадридці лише двічі втратили очки і на сьогоднішній день посідають другу сходинку із 20 очками. «Атлетіко» поступається лідеру «Реал Сосьєдаду» всього 3 очками, однак має аж 2 гри в запасі.

В поєдинках за участю «Кажанів» було забито 33 м’ячі, при цьому між забитими та пропущеними м’ячами ледь не паритет - 17 забитих, 16 пропущених. Що точно можна говорити - матчі команди досить веселі та результативні. Але це точно не стосується самих результатів. 4 поразки вже в активі у «Валенсії», дев’ята сходинка в турнірній таблиці.

Безпрограшна серія команди складає 3 поєдинки. В останніх 5 поєдинках команда забиває, і хоча майже в кожному із них пропускала першою, знаходила в собі сили для того, щоб переломити хід зустрічі на свою користь.

«Атлетіко» дійсно виглядає досить потужно, коли мова йде про виступи у національній першості. Тим паче, коли «Реал» та особливо «Барселона» виглядають не кращим чином. Звісно, це лише початок чемпіонату, та й самі мадридці відіграли всього 8 поєдинків. Все поки що складається на користь команди Дієго Сімеоне. Яка, до того ж, здобула перемогу в останньому матчі чемпіонату проти «Барселони» у звичному для себе стилі - 1:0.

«Валенсія» - «Атлетіко». Прогноз

Майже точно можна говорити, що команда Сімеоне не програє у найближчому матчі. Однак перемога гостей в цьому поєдинку - абсолютно не гарантована.

Прогноз на матч «Барселона» - «Осасуна»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.9

«Барселона» видала найгірший старт в чемпіонаті за останні 29 років. Здається, каталонці досягли свого дна і тепер повинні лише підійматися на поверхню. Перемога над міцною «Осасуною» має стати зворотнім пунктом для команди Рональда Кумана.

Каталонці набрали лише 11 очок у 8 стартових матчах (3 перемоги, 2 нічиї, 3 поразки). Це 13-а позиція в таблиці Ла Ліги і найгірший старт команди з сезону-1991/92. «Барселона» виграла лише один з 6 останніх поєдинків в чемпіонаті. На своєму полі команда Кумана виграла 2 з 4 матчів. Втрачали очки в домашніх поєдинках з «Севільєю» (1:1) та «Реалом» (1:3).

Клуб з відомого на весь світ міста Памплона лише на одну сходинку турнірної таблиці нижче за «Барселону». «Осасуна» набрала 11 очок в 9 матчах (3 перемоги, 2 нічиї, 4 поразки) і посідає 14-е місце. Команда не перемагає в Ла Лізі вже 3 тури поспіль. На виїзді «Осасуна» виграла 1 матч з 4 (1 нічия, 2 поразки). Єдину гостьову перемогу команда здобула ще в першому турі. Тоді обіграли «Кадіс» (2:0).

«Барселона» - «Осасуна». Прогноз

Буде емоційний та видовищний футбол. Каталонці добре мотивовані на перемогу і усі свої помилки в захисті «Барселона» компенсує голами.