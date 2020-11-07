«Барселона» перемогла «Бетіс» в Ла Лізі

Суперник «Динамо» в ЛЧ обірвав серію без перемог.

В матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» обіграла на своєму полі «Бетіс» - 5:2, повідомляє Укрінформ.

«Барселона» зуміла перервати 4-матчеву серію без перемог, обігравши вдома «Бетіс» - 5:2. У складі каталонців м’ячі забили: Дембеле, Грізманн, Мессі-2, Педрі. Голи гостей в активі Санабрії і Лорена.

Після цієї перемоги «Барселона» набрала 11 очок (7 матчів) і піднялась на 8-е місце.

Топ-3 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 17 (8), 2.«Реал» - 16 (7), 3.«Вільярреал» - 15 (8). В 9-у турі «Реал» гратиме на виїзді з «Валенсією» (8 листопада, 22:00), а «Реал Сосьєдад» вдома приймає «Гранаду» (8 листопада, 17:15).

Фото: AS