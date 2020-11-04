«Динамо» мінімально поступилося «Барселоні» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського «Динамо» провели поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на виїзді поступилися іспанській «Барселоні».

Матч «Барселона» - «Динамо» на «Камп Ноу» завершився з рахунком 2:1 на користь каталонців, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 5-й хвилині та Жерар Піке (65)- у «Барселони»; Віктор Циганков - у складі «Динамо».

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті програв італійському «Ювентусу» з Турина - 1:4.

Турнірне становище після трьох турів: «Барселона» - 9 очок, «Ювентус» - 6, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Наступний матч «Динамо» проведе 24 листопада проти «Барселони» на НСК «Олімпійський» у Києві.

Результати інших поєдинків середи:

група Е: «Челсі» (Англія) - «Ренн» (Франція) - 3:0, «Севілья» (Іспанія) - «Краснодар» (Росія) - 3:2;

група F: «Зеніт» (Росія) - «Лаціо» (Італія) - 1:1, «Брюгге» (Бельгія) - «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - 0:3;

група H: Істанбул Башакшехір» (Туреччина) - «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 2:1, «РБ Лейпциг» (Німеччина) - «Парі Сен-Жермен» (Франція) - 2:1.