«Барселона» - «Динамо» (Київ). Текстова трансляція
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Укрінформ
Онлайн-трансляція матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами іспанської «Барселони» та київського «Динамо».
«Барселона» - «Динамо» (Київ)
0:0
4 листопада 2020 року. Барселона. Стадіон «Камп Ноу». Початок о 22.00. Температура +16С.
Ласкаво просимо до столиці Каталонії на поєдинок третього туру Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті G, в якому зійдуться іспанська "Барселона" та київське «Динамо».
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Стартові склади:
«Барселона» - .
Головний тренер - Рональд Куман (Голландія).
"Динамо» - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
Арбітр - Майкл Олівер (Англія).
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В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті грає з італійським «Ювентусом» з Турина.
Турнірне становище після двох турів: «Барселона» - 6 очок, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.