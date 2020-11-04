«Барселона» - «Динамо» (Київ). Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами іспанської «Барселони» та київського «Динамо».

«Барселона» - «Динамо» (Київ)

0:0

4 листопада 2020 року. Барселона. Стадіон «Камп Ноу». Початок о 22.00. Температура +16С.

Ласкаво просимо до столиці Каталонії на поєдинок третього туру Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті G, в якому зійдуться іспанська "Барселона" та київське «Динамо».

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Стартові склади:

«Барселона» - .

Головний тренер - Рональд Куман (Голландія).

"Динамо» - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

Арбітр - Майкл Олівер (Англія).

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В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті грає з італійським «Ювентусом» з Турина.

Турнірне становище після двох турів: «Барселона» - 6 очок, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.