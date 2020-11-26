Де дивитися матчі 11 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 11-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в п'ятницю, 27 листопада, поєдинком на "Арені Львів".

Стартовий матч туру між "Львовом" і "Маріуполем" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 28 листопада, зустрінуться "Олександрія" та львівський "Рух" (14.00; "Футбол 2"), київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" (17.00; "2+2"), "Дніпро- 1" і донецький "Шахтар" (19.30; "Уніан-ТБ").

На неділю, 29 листопада, заплановано поєдинки закарпатського "Миная" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з чернігівської "Десною" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" з селища Петрове Кіровоградської області з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 19 (10), "Десна" - 16 (10), "Колос" - 15 (10), "Олександрія" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Маріуполь" - 13 (10), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро 1" - 8 (10), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (9), "Рух" - 5 (10).