«Шахтар» вирвав перемогу у «Дніпра-1» в чемпіонаті України

Футболісти донецького "Шахтаря" обіграли в гостях "Дніпро-1" в 11-о турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги - 1:0.

Перемогу донеччанам на "Дніпро-Арені" на 88-й хвилині приніс бразилець Тете, передає Укрінформ.

У суботу відбулися ще дві гри. Київське "Динамо" здолало полтавську "Ворсклу" - 2:0. М'ячі на НСК "Олімпійський забили Віктор Циганков (14) та Беньямін Вербич (37).

На 82-й хвилині був вилучений динамівець Ілля Забарний, на 90-й - полтавець Ібрагім Кане.

"Олександрія" та львівський "Рух" обійшлися без голів - 0:0. На 59-й хвилині у складі "Олександрії" червону картку отримав захисник Валерій Бондаренко.

На неділю, 29 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" з луганською "Зорею" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" з селища Петрове Кіровоградської області з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 1").

Як повідомляв Укрінформ, у стартовому поєдинку 11-го туру "Львів" у п'ятницю програв удома "Маріуполю" - 1:3.

Голи: Енес Махмутович (76) - Данило Сікан (13), Дмитро Мишньов (34), Олег Очеретко (60).

Турнірне становище: "Динамо" - 26 очок (після 11-ти ігор), "Шахтар" - 23 (11), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 16 (10), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11), "Колос" - 15 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро 1" - 8 (11), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 6 (11).

Фото: shakhtar.com.