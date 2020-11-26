Зеленський – про чемпіонат з художньої гімнастики у Києві: Життя переможе пандемію

Сьогодні у Києві стартує 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Нині дуже важливі такі події, які об’єднують людей, заряджають позитивом.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці Президент Володимир Зеленський.

"У цей емоційно важкий час пандемії дуже важливі саме ось такі події, які об’єднують людей, дають змогу порадіти за своїх та заряджають позитивом. А головне – це своєрідна маніфестація, що життя обов’язково переможе пандемію", - йдеться у дописі.

Чемпіонат планувався ще на травень цього року. Але був перенесений, як і сотні інших спортивних подій.

"Вважаю, це правильно, що змагання все ж організовані. Це важливий і вкрай потрібний сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності – вже скоро", - зазначив Президент.

Він висловив вдячність за дотримання всіх вимог, пов'язаних із корнавірусом.

"Звісно, чемпіонат відбудеться без глядачів. Художня гімнастика – один із найкрасивіших видів спорту, який поєднує зовнішню тендітність і неперевершену внутрішню міцність. Ми маємо сильну національну школу гімнастики, й усьому світові відомі такі імена, як Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Ганна Безсонова, Анна Різатдінова", - відзначив Зеленський.

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За його словами, Україну представлятимуть 12 спортсменок – майбутніх зірок. "Упевнений, що й наші гості з 23 країн, які беруть участь у чемпіонаті, вкотре переконаються у щирій українській гостинності та відкритості, в тому, що Україна – це територія сили та надзвичайної, доброї енергії. Бажаю успіху кожній з учасниць чемпіонату!" - йдеться у дописі Глави держави.

Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук / ОП