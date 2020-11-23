Лідер збірної України пропускає київський чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Влада Нікольченко не готова до турніру через стрес.

Старший тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна заявила, що лідер збірної команди України Влада Нікольченко не виступатиме на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, повідомляє Укрінформ.

«У Влади Нікольченко стрес. Вона не готова виступати на цьому турнірі, тому ми прийняли важке рішення не включати її в команду на чемпіонат Європи», – з сумом зазначила Ірина Дерюгіна на пресконференції присвяченій старту чемпіонату Європи.

«Дівчатка з 23-х країн світу, які приїдуть на турнір, рятують художню гімнастику. А столичний Палац спорту буде красенем на цьому чемпіонаті Європи» – додала Ірина Дерюгіна.

У Києві в приміщенні PMHUB представили збірну України з художньої гімнастики перед 36-м чемпіонатом Європи. Він пройде в столиці України з 26 по 29 листопада в Палаці спорту. Окрім Ірини Дерюгіної пресконференцію відвідали президент Європейської гімнастики Фарід Гаїбов, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова.

«Ми, спортсмени, несемо частинку української самобутності у світ. Хочу, аби гімн України лунав на чемпіонаті Європи якомога частіше. Чемпіонат відбувається не завдяки, а всупереч. Всім удачі», – підтримала нашу команду призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова.

Як повідомляв Укрінформ, Parimatch став титульним партнером чемпіонату Європи з художньої гімнастики-2020, який відбудеться у Києві з 26 по 29 листопада.