Українець Марченко переміг Офнера на старті турніру АТР в Італіі
Укрінформ
Друга "ракетка" України і №216 світової класифікації Ілля Марченко впевнено стартував на турнірі ATP Challenger Tour в італійському міста Ортізеї з призовим фондом 44 тис 820 євро.
У першому колі основної сітки український тенісист обіграв у понеділок австрійця Себастьяна Офнера (№158 ATP) - 7:6 (7:4), 6:1, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 7 хвилин.
У другому колі Марченко зустрінеться з переможцем сьогоднішнього матчу Юго Греньє (Франція, 251) - Юрій Родіонов (Австрія, 141).
Фото: btu.org.