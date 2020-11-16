Усі січневі австралійські турніри ATP та WTA пройдуть у Мельбурні

Усі традиційні січневі тенісні турніри ATP і WTA у Брісбені, Аделаїді та Гобарті, а також командний ATP Cup 2021 року переїдуть до Мельбурна, де пройде Відкритий чемпіонат Австралії.

Таким чином, створять своєрідний "пузир", на кшталт того. який раніше існував на Відкритому чемпіонаті США, повідомляє Тенісний портал України.

Гравці мають пройти обов'язковий 14-денний карантин, під час якого тенісистам дозволять тренуватися.

Відзначимо, що в Австралії вже немає внутрішніх випадків заражень коронавірусом. Інфекція виявляється лише у людей, які приїжджають з-за кордону . Їх поміщають на ізоляцію.

В Автралії також планують провести низку великих турнірів ITF, на які планують допустити місцевих гравців і тіх, хто братиме участь у стартових турнірах сезону. Іноземні тенісисти отримають офіційне запрошення уряду Австралії.

Фото: tennisua.org.