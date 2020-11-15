Україна «на класі» програла німцям

Команда Андрія Шевченка поступилася в Лейпцигу 1:3 і тепер боротиметься за збереження місця в елітній групі Ліги націй.

Збірна України на виїзді поступилася Німеччині 1:3 в п’ятому матчі групового етапу Ліги націй. Результат гри можна вважати закономірним. Чого не вистачило для досягнення позитивного результату і що очікує збірну України в майбутньому?

Підніжка від ковіду

Напередодні зустрічі проти однієї з найсильніших збірних світу четверо гравців збірної України захворіли на коронавірус. Сидорчук, Коваленко, Циганков і Ярмоленко не змогли допомогти команді і вже повернулися в Україну на самоізоляцію. Як наслідок, в надважливому матчі у нас було лише два здорових вінгера. На лаві запасних номінальних флангових нападників не було. Атакуючу ланку міг підсилити лише Жуніор Мораєс.

«Ми чи не найбільше страждаємо від коронавірусу. Ми не могли робити заміни, які потрібні, щоб конкурувати з такими командами, як Німеччина. Зараз ми перебуваємо в підвішеному стані. Сподіваюся, що більше втрат не буде, бо попереду надважлива гра проти Швейцарії» - сказав тренер збірної України Андрій Шевченко.

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Втрата фарту і вирішальні помилки

Збірна України вийшла на поле з найкращими гравцями, яких могла собі дозволити. Перший тайм розпочався дещо нервово для нас. Після важкої семихвилинки українці втягнулися в гру. Збірники не відступали від своєї манери і намагалися виходити з оборони через пас, комбінувати, підключати фланги. М’яч ми забили після розіграшу з флангу та відчайдушних дій Зубкова. Він пішов на захисників Німеччини і відпасував на Яремчука. Форвард в один дотик гарматним ударом відкрив рахунок на табло. Радіти довелося не довго.

Німці відновили паритет і вийшли вперед ще в першому таймі. Голи в наші ворота прийшли з центру поля. Спочатку Зінченко, якого не встиг підстрахувати опорник Тарас Степаненко, обрізався недалеко від воріт суперника. Німці скористалися коридором і Сане розібрався в епізоді – 1:1. Потім той таки Зінченко не заблокував Леона Горетцку, який віддав результативну передачу на Вернера.

В другому таймі ми мали свої моменти, тричі влучили в стійку, але зрівняти рахунок не змогли. Натомість пропустили третій м’яч. За статистичними показниками німці нас відверто перевершили: за ударами 20:6, в площину воріт 6:1, кутові 9:2 на користь бундестім. Попри це, шанси на досягнення позитивного результату були: свої моменти варто реалізовувати.

«Сьогодні ми в першу чергу не намагалися оборонятися. Коли мали м’яч, то спробували маневрувати, цікаво комбінувати. Я вітаю Німеччину, але гадаю, що ми змогли їх здивувати, створити чимало проблем. Думаю, ми могли розраховувати на нічию», - підсумував гру головний тренер збірної України.

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Найважливіше попереду

Збірна України постійно страждає від коронавірусу. Попри це, скласти повноцінну конкуренцію топ-збірними на тривалій дистанції нам поки важко навіть з оптимальним складом. Ми можемо зіграти з німцями з позиції сили, але варто розуміти ціну поганої реалізації в такому матчі. Поки нічого кращого проти сильних команд, аніж якісна гра на контратаках, ми запропонувати не можемо. Поряд з цим, ми демонструємо гідну, привабливу гру і не боїмося чотириразових чемпіонів світу.

Наступна гра проти Швейцарії стане вирішальною в боротьбі за прописку в лізі А Ліги націй. Нас влаштує будь-який результат, окрім поразки. Ми обігрували швейцарців і повинні бути готові до високого пресингу суперника. Щоб не сталося, кампанію України в Лізі націй можна назвати успішною. Цей турнір став трампліном для багатьох молодих гравців головної команди країни.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт УАФ