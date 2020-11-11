Японія може звільнити іноземних гостей Олімпіади-2021 від карантину

Японська влада розглядає можливість звільнення іноземних гостей, що прибуватимуть на Олімпійські та Параолімпійські ігри 2021 року в Токіо, від двотижневого обов’язкового карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo із посиланням на японські урядові джерела.

Хоча уряд Японії ще не вирішив, чи дозволить закордонним глядачам відвідувати літні ігри, однак якщо це буде схвалено, то, ймовірно, їх зобов'яжуть пройти тестування на коронавірус перед вильотом і контролюватимуть їхній стан здоров’я після приїзду до Японії.

Крім того, на відміну від іноземних спортсменів і персоналу, глядачам буде дозволено користуватися громадським транспортом у Японії.

Зазначається, що ці пропозиції будуть обговорюватися у четвер, 12 листопада, на засіданні центрального японського та столичних урядів, а також місцевого олімпійського організаційного комітету. Утім, навіть у разі, якщо відвідування Олімпіади закордонними глядачами буде схвалено, уряд зверне увагу на те, чи дозволяти в'їзд гостям із країн, де епідеміологічна ситуація особливо небезпечна.

Як повідомлялося, оргкомітет має визначитися із кількістю глядачів на іграх 2021 року до весни.

Олімпійські ігри мали пройти цього року в Токіо, проте були перенесені на 2021 рік через пандемію COVID-19.

Фото: AFLO/SHUTTERSTOCK