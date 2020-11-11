Польща - Україна. Прогноз на матч

11 листопада в Хожуві збірна України проведе спаринг з командою Польщі.

Матч мали зіграти ще в березні, але його перенесли через пандемію. Для підопічних Андрія Шевченка це буде репетиція перед заключними матчами в Лізі націй проти Німеччини і Швейцарії.

Польща - добре знайомий нам суперник. Ми перемагали його двічі у відборі ЧС-2014, щоправда, потім поступилися у фінальній частині Євро-2016. Прогнозувати результат товариської зустрічі завжди складніше, але, аналітики Parimatch, офіційного партнера національної збірної України, на даний момент дають 58% на те, що цей гостьовий матч збірна України як мінімум не програє.

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Викладатися на повну поляки навряд чи стануть, адже їх також чекають матчі Ліги націй. Польща лідирує у своїй групі з мінімальним відривом від Італії і на два очки випереджає Нідерланди. І з цими збірними їй необхідно зіграти після зустрічі з Україною. Також варто відзначити, що підтримки трибун у господарів поля не буде. Якраз напередодні в країні посилили карантин.

На жаль, у Андрія Шевченка великі кадрові проблеми. Через травми і коронавірус він не зможе розраховувати на Бущана, Миколенко, Караваєва, Тимчика, Михайличенка, Шапаренка, Кравця, Попова і Корнієнка. Втім, в матчах з Німеччиною та Іспанією молодь показала, що на неї вже також можна покластися.

Головному тренеру збірної України знову доведеться експериментувати зі складом. Але і у поляків не все гладко, гру пропустять Бартоломей Дронговський («Фіорентина»), Міхал Карбовник («Легія») і Даміан Кондзер («Ейбар»). Зате посилив команду гравець «Норвіча» Пшемислав Плахета, який мав виступати в збірній Польщі U-21.

Обом наставникам доведеться як слід подумати, щоб підібрати оптимальний склад на цей спаринг. І від того, чия тренерське майстерність виявиться вищою, залежатиме результат.