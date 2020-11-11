Україна оголосила заявку на футбольний матч із Польщею

Збірна України з футболу назвала офіційну заявку на товариський поєдинок проти Польщі.

Як передає Укрінформ, у складі нашої команди 23 футболісти, повідомляє пресслужба УАФ. Склад збірної України: воротарі - Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін; захисники - Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Валерій Бондар, Микола Матвієнко; півзахисники - Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Марлос, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Віктор Коваленко, Євген Макаренко; нападники - Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораес. До заявки не увійшли воротар Дмитро Різник та хавбек Тарас Степаненко. Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми, команда Польщі - в білому. Читайте також: Румунські арбітри розсудять матч Німеччина - Україна у Лізі націй УЄФА Як повідомлялося, товариський поєдинок Польща - Україна відбудеться 11 листопада у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок - о 21.45. Фото: uaf.ua.