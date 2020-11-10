Дамо шанс тим, хто мало грав – Андрій Шевченко

11 листопада в Хожуві збірна України зіграє спаринг з Польщею.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розраховує на найближчий резерв в контрольному матчі проти Польщі, який відбудеться 11-го листопада, повідомляє Укрінформ.

«Я радий, що ми зіграємо проти збірної Польщі. За останні десять років команда сильно додала. Можливо, час не найкращий, що пов'язано з коронавірусом. Думаю, як і мій колега, ми плануємо дати шанс зіграти тим, хто мало грав, дати шанс проявити себе. Упевнений, матч буде напруженим.

Читайте також: Збірна України у складі 25 футболістів вирушила до Польщі

У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється. Конкуренція у нас жива. Немає основного складу і неосновного. Є гравці, які вийдуть на поле завтра, і перед ними ставляться ті завдання, які вони повинні вирішувати. Ми балансуємо команду, щоб вдало зіграти всі три матчі. Спершу контрольний матч, потім два поєдинки Ліги націй», - розповів Шевченко.

Контрольний матч Польща – Україна зіграють 11 листопада в Хожуві, початок – о 21:45. Після гри з Польщею Україна проведе матчі Ліги націй проти Німеччини і Швейцарії.