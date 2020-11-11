Ястремська і Костюк знялися з парного турніру WTA в Лінці

Даяна Ястремська та Марта Костюк не виступлять в парній сітці турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрії).

Як повідомляє БТУ, сьогодні українки мали провести матч проти третьої сіяної пари Ірина Марія Бара (Румунія) - Сара Соррібес-Тормо (Іспанія), які без боротьби пройшли до 1/4 фіналу, передає Укрінформ.

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Нагадаємо, в понеділок Ястремська зазнала поразки в першому колі одиночного розряду від бельгійки Грет Міннен, а напередодні виступ в Лінці завершила Костюк, яка поступилася росіянці Вірі Звонарьовій.

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Відзначимо, що після матчу Костюк заявила, що це був її останній турнір цього року.