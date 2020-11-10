Костюк програла на старті турніру WTA в Австрії

Третій "ракетці" України Марті Костюк не вдалося пробитися до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрія).

На старті змагань в одиночному розряді 18-річна Костюк поступилася досвідченій 36-річній росіянці Вірі Звонарьовій з рахунком 4:6, 2:6, передає Укрінформ.

Суперниці, які вперше зустрілися в очному протистоянні, провели на корті 1 годину 30 хвилин.

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Призовий фонд турніру в Лінці, який пройде до 15 листопада, складає $202,25 тис.

Фото: Getty Images.