Костюк програла на старті турніру WTA в Австрії
Укрінформ
Третій "ракетці" України Марті Костюк не вдалося пробитися до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрія).
На старті змагань в одиночному розряді 18-річна Костюк поступилася досвідченій 36-річній росіянці Вірі Звонарьовій з рахунком 4:6, 2:6, передає Укрінформ.
Суперниці, які вперше зустрілися в очному протистоянні, провели на корті 1 годину 30 хвилин.
Призовий фонд турніру в Лінці, який пройде до 15 листопада, складає $202,25 тис.
Фото: Getty Images.