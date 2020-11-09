Ястремська програла у першому колі турніру WTA в Австрії

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська достроково завершила виступ на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрія).

У першому колі змагань одиночного розряду посіяна під 3-м номером Ястремська (№29 WTA) з рахунком 4:6, 3:6 програла бельгійці Гретьє Міннен (№110 WTA), передає Укрінформ.

Суперниці, які вперше зустрілися в очному протистоянні, провели на корті 1 годину 20 хвилин.

Призовий фонд турніру у Лінці, який пройде до 15 листопада, складає $202,25 тис.

Фото: twitter.