Світоліна зберігає п'яту позицію в рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 9 листопада.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша "ракетка" України Еліна Світоліна зберегла п'яту позицію, передає Укрінформ.

Даяна Ястремська посідає 29-е місце, Марта Костюк - 98-е, Катерина Козлова - 106-е, Катаріна Завацька - 118-е, Леся Цуренко - 146-е.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака і американка Софія Кенін.

Фото: Getty Images.