Шоста "ракетка" світу Плішкова припинила співпрацю із тренером
Укрінформ
28-річна чеська тенісистка Кароліна Плішкова розлучилася зі своїм тренером Дані Вальверду.
6-та "ракетка" світу заявила, що не працюватиме з венесуельським спеціалістом, з яким розпочала співпрацю наприкінці минулого року, повідомляє BTU.
За словами чеської тенісистки, це було обопільне рішення сторін через несумісність власних графіків. Підготовку до нового сезону Плішкова розпочне з наступного тижня.
Під керівництвом Вальверду Кароліна захистила титул на турнірі у Брісбені та дійшла до фіналу в Римі.
Фото: Getty Images.