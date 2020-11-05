Шоста "ракетка" світу Плішкова припинила співпрацю із тренером

28-річна чеська тенісистка Кароліна Плішкова розлучилася зі своїм тренером Дані Вальверду.

6-та "ракетка" світу заявила, що не працюватиме з венесуельським спеціалістом, з яким розпочала співпрацю наприкінці минулого року, повідомляє BTU.

За словами чеської тенісистки, це було обопільне рішення сторін через несумісність власних графіків. Підготовку до нового сезону Плішкова розпочне з наступного тижня.

Під керівництвом Вальверду Кароліна захистила титул на турнірі у Брісбені та дійшла до фіналу в Римі.

Фото: Getty Images.