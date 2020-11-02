Марта Костюк уперше в кар'єрі піднялася до ТОП-100 рейтингу WTA

18-річна українська тенісистка Марта Костюк увійшла до першої сотні світового рейтингу.

Марта піднялася зі 104-ї на 97-у позицію і стала третьою "ракеткою" України, обійшовши Катерину Козлову (105-те місце), передає Укрінформ.

Зберегли свої позиції в ТОП-100 Еліна Світоліна (5) та Даяна Ястремська (29).

Катаріна Завацька опустилася на 117 місце (-1), Леся Цуренко зберегла за собою 144-ту позицію, а Ангеліна Калініна - 162-у.

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Додамо, що у 18-річному віці ТОП-100 одиночного розряду тепер досягли троє українок. Еліна Світоліна в лютому 2013 року дебютувала на 87-му місці у віці 18 років 5 місяців та 6 днів. Даяна Ястремська у серпні 2018-го піднялася на 98-е місце у 18 років, 3 місяців і 12 днів. Марта Костюк 2 листопада 2020 го стала 97-ю у віці 18 років 4 місяців та 5 днів.

Фото: wtatennis.com.