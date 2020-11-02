Костюк програла у фіналі турніру в Тайлері

Українська тенісистка поступилася американці Енн Лі.

18-річна українка Марта Костюк програла американці Енн Лі у фіналі турніру ITF у Тайлері – 5:7, 6:1, 3:6, повідомляє Укрінформ.

У першому сеті Костюк вела 4:1, але віддала американці два гейми на своїй подачі і поступилася 5:7. У другій партії Марта не залишила суперниці шансів - 6:1. У вирішальному третьому сеті Лі зробила два брейки і перемогла 6:3.

Вихід у фінал турніру в Тайлері дозволив Костюк вперше в кар'єрі пробитися в топ-100 рейтингу WTA. Українка піднялася на 7 позицій і зараз посідає 97-е місце.

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Для Костюк сьогоднішній фінал став третім в 2020 році. У лютому Костюк виграла турнір ITF в Каїрі, а минулого тижня українка програла американці Кетрін Белліс в фіналі турніру в Мейконі.