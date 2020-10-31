Костюк без боротьби вийшла у фінал турніру ITF у Тайлері

Українська тенісистка Катерина Бондаренко зіграє у титульному матчі на турнірі ITF в американському місті Тайлер із призовим фондом 80 тис дол.

У суботу 18-річна киянка (№104 WTA) у півфіналі мала зустрітися з американкою Кетрін Белліс (141), однак суперниця знялася із гри, передає Укрінформ.

Суперниця українки визначиться у поєдинку між американкою Енн Лі (112) та бельгійкою Гретьє Міннен (114).

Фінальна гра пройде у Тайлері 1 листопада.

Фото: wtatennis.com.