Костюк без боротьби вийшла у фінал турніру ITF у Тайлері
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко зіграє у титульному матчі на турнірі ITF в американському місті Тайлер із призовим фондом 80 тис дол.
У суботу 18-річна киянка (№104 WTA) у півфіналі мала зустрітися з американкою Кетрін Белліс (141), однак суперниця знялася із гри, передає Укрінформ.
Суперниця українки визначиться у поєдинку між американкою Енн Лі (112) та бельгійкою Гретьє Міннен (114).
Фінальна гра пройде у Тайлері 1 листопада.
Фото: wtatennis.com.