Рейтинг WTA: Світоліна - п'ята, Костюк встановила особистий рекорд
Укрінформ
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 26 жовтня.
В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша "ракетка" України Еліна Світоліна зберегла п'яту позицію, передає Укрінформ.
Даяна Ястремська посідає 29-е місце, Катерина Козлова - 103-є.
За підсумками тижня Марта Костюк оновила свій особистий рекорд і піднялася на 104-у сходинку.
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака та американка Софія Кенін.
На фото: Марта Костюк (Mercer Tennis Classic).