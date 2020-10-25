Марта Костюк не дограла фінал турніру в Мейконі

Українська тенісистка відмовилась від продовження матчу у третьому сеті через судоми.

Марта Костюк програла американці Кетрін Белліс в фіналі турніру ITF у Мейконі. Українка відмовилася від продовження матчу в третьому сеті – 4:6, 7:6, 0:0, повідомляє Укрінформ.

На початку третього сету Костюк почали турбувати судоми, в результаті чого вона відмовилася від продовження матчу. За два з половиною години на корті 18-річна Марта реалізувала п'ять брейків.

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Для Костюк сьогоднішній фінал став другим в 2020 році. У лютому Костюк виграла турнір ITF в Каїрі, а до того в останній раз перемагала на турнірі в австралійському Берні в 2018 році.