"Інтер" зацікавлений у придбанні Малиновського - ЗМІ

Український футбольний хавбнек команди "Аталанти" (Бергамо) Руслан Малиновський увійшов до шорт-листа іншого італійського клубу - знаменитого міланського "Інтера".

Перехід 27-річного хавбека може відбутися найближчого зимового трансферне вікно, повідомляє видання Sempreinter.com.

Керівництво "Інтера" високо оцінює атакуювальний потенціал Малиновського, відзначається також якісне виконання гравцем стандартних положень.

"Нинішнього сезону Малиновський провів вісім матчів за" Аталанту "та відзначився гольовими передачами в ігро з" Лаціо "і" Кротоні ".

У дебютному сезоні в Італії Руслан зіграв 44 матчі, відзначившись дев'ятьма голами та сімома передачами.

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"Аталанта" нині йде на шостій позиції у Серії А (13 очок у семи поєдинках).

Фото: sempreinter.com.