Завацька та Калініна зустрінуться у фіналі відбору турніру WTA в Лінці

Українська тенністка Ангеліна Калініна (№162 WTA) перемогла болгарку Ізабелллу Шінікову (203) у першому раунді кваліфікації турніру WTA Interbational Upper Austria Ladies Linz в Лінці (Австрія) із призовим фондом 225 тис 500 дол.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:3, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 45 хвилин.

У фіналі відбору Калініна зустрінеться зі своєю співвітчизницею Катариною Завацькою (№117 WTA), яка раніше у суботу за 2 години 41 хвилину здобула не менш вольову перемогу над хорваткою Аною Конюх (539) - 6:7 (3:7), 6:4 , 6:2.

Як повідомляв Укрінформ, в основній сітці турніру Upper Austria Ladies Linz також зіграють українські тенісистки Даяна Ястремська (№29 WTA) і Марта Костюк (97).

На фото: Ангеліна Калініна/btu.org.