Збірна Швейцарії оголосила склад на матчі Ліги націй УЄФА

Збірна Швейцарії оголосила список футболістів, які викликані для підготовки до товариського матчу з Бельгією (11 листопада) та поєдинків Ліги націй з Іспанією (14 листопада) та Україною (17 листопада).

Наставник швейцарців Владимир Петкович викликав на збір 24-х гравців, повідомляє пресслужба УАФ. Склад збірної Швейцарії: воротарі - Ян Зоммер ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина), Івон Мвого ("Лейпциг", Німеччина), Грегор Кобель ("Штутгарт", Німеччина); захисники - Мануель Аканджі ("Боруссія", Дортмунд, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва - "Базель"), Ніко Ельведі ("Боруссія", Менхенгладбах), Джордан Лотомба ("Ніцца", Франція), Бечірі Омерагич ("Цюрих"), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія); півзахисники - Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина), Ремо Фройлер ("Аталанта", Італія), Маріо Гавранович ("Динамо", Загреб, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва - "Вольфсбург", Німеччина), Джердан Шакірі ("Ліверпуль", Англія), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва - "Айнтрахт" Франкфурт, Німеччина); нападники - Гаріс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Брель Емболо ("Боруссія", Менхенгладбах). Читайте також: Льов: Збірна Німеччини прагне поставити знак оклику у важкому році Нагадаємо, поєдинок між збірними Швейцарії та України відбудеться 17 листопада у Люцерні. Початок зустрічі - о 21.45 за київським часом. Становище збірних у групі A4 Ліги наций УЄФА: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2. Фото: football.ch.