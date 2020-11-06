Збірна Швейцарії оголосила склад на матчі Ліги націй УЄФА

Збірна Швейцарії оголосила склад на матчі Ліги націй УЄФА

Укрінформ
Збірна Швейцарії оголосила список футболістів, які викликані для підготовки до товариського матчу з Бельгією (11 листопада) та поєдинків Ліги націй з Іспанією (14 листопада) та Україною (17 листопада).

Наставник швейцарців Владимир Петкович викликав на збір 24-х гравців, повідомляє пресслужба УАФ. 

Склад збірної Швейцарії:

воротарі - Ян Зоммер ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина), Івон Мвого ("Лейпциг", Німеччина), Грегор Кобель ("Штутгарт", Німеччина);

захисники - Мануель Аканджі ("Боруссія", Дортмунд, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва - "Базель"), Ніко Ельведі ("Боруссія", Менхенгладбах), Джордан Лотомба ("Ніцца", Франція), Бечірі Омерагич ("Цюрих"), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія);

півзахисники - Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина), Ремо Фройлер ("Аталанта", Італія), Маріо Гавранович ("Динамо", Загреб, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва - "Вольфсбург", Німеччина), Джердан Шакірі ("Ліверпуль", Англія), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва - "Айнтрахт" Франкфурт, Німеччина);

нападники - Гаріс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Брель Емболо ("Боруссія", Менхенгладбах).

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Нагадаємо, поєдинок між збірними Швейцарії та України відбудеться 17 листопада у Люцерні. Початок зустрічі - о 21.45 за київським часом.

Становище збірних у групі A4 Ліги наций УЄФА: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.  

Фото: football.ch.

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