Льов: Збірна Німеччини прагне поставити знак оклику у важкому році

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов оголосив імена 29-ти гравців, які будуть готуватися до товариського поєдинку з Чехією (11 листопада) та матчів Ліги націй з Україною (14 листопада) та Іспанією (17 листопада).

Наставник зазначив, що його команда має нагоду поставити знак оклику у цьому важкому році, повідомляє пресслужба УАФ.

"У нас ще є нагода поставити знак оклику у цьому важкому році. Ми маємо можливість зустрічатися із суперниками світового рівня. Утім, треба рухатися від поєдинку до поєдинку. Спочатку ми зіграємо товариський мат проти Чехії (11 листопада), а потім у Лізі націй зустрінемося з Україною (14 листопада) та Іспанією (17 листопада). Я з нетерпіння очікую на ці протистояння і сподіваюся, що ми знову зможемо відчути радість на полі", - сказав Льов.

Склад національної збірної Німеччини:

воротарі - Бернд Лено ("Арсенал", Англія), Мануель Ноєр ("Баварія"), Кевін Трапп ("Айнтрахт", Франкфурт), Олівер Бауманн ("Гоффенгайм");

захисники - Матіас Гінтер ("Боруссія", Менхенгладбах), Робін Госенс ​​("Аталанта", Італія), Марсель Гальстенберг ("Лейпциг"), Беньямін Генрікс ("Монако", Франція), Тіло Керер ("ПСЖ", Франція), Робін Кох ("Лідс", Англія), Філіпп Макс (ПСВ, Нідерланди), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Англія), Ніко Шульц ("Боруссія", Дортмунд), Ніклас Штарк ("Герта"), Джонатан Та ("Баєр"), Фелікс Удуохай ("Аугсбург");

півзахисники - Надім Амірі ("Баєр"), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва - "Боруссія", Дортмунд), Серж Гнабрі, Леон Горецка (обидва - "Баварія"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", Англія), Йонас Гоффманн ("Боруссія", Менхенгладбах);

нападники - Лука Вальдшмідт ("Бенфіка", Португалія), Тімо Вернер ("Челсі", Англія), Тоні Кроос ("Реал", Іспанія), Йозуа Кімміх, Лерой Сане (обидва - "Баварія"), Флоріан Нойгаус ("Боруссія", Менхенгладбах).

Становище збірних у групі A4 Ліги наций УЄФА: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: dfb.de.