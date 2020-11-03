Футбол: ПФЛ перенесла два матчі

Футбол: ПФЛ перенесла два матчі "Таврії" у Другій лізі

Укрінформ
Професіональна футбольна ліга перенесла два поєдинки чемпіонату України у Другій лізі через ситуацію з коронавірусом у клубі "Таврія"(Симферополь), який тимчасово базується у Херсонській області.

Перенесено матч 5-го туру з "Кривбасом" (Кривий Ріг) та зустріч 10-го туру з "Нікополем", повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Матч "Таврії" з "Кривбасом" раніше не відбувся, оскільки одинадцять футболістів криворізької команди інфікувалися COVID-19.

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Нові дати ПФЛ визначить пізніше.

Фото: tavriya.com.ua.

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