Футбол: ПФЛ перенесла два матчі "Таврії" у Другій лізі

Професіональна футбольна ліга перенесла два поєдинки чемпіонату України у Другій лізі через ситуацію з коронавірусом у клубі "Таврія"(Симферополь), який тимчасово базується у Херсонській області.

Перенесено матч 5-го туру з "Кривбасом" (Кривий Ріг) та зустріч 10-го туру з "Нікополем", повідомляє офіційний сайт ПФЛ. Матч "Таврії" з "Кривбасом" раніше не відбувся, оскільки одинадцять футболістів криворізької команди інфікувалися COVID-19. Читайте також: Перша ліга: "Чорноморець" обіграв "Миколаїв" і продовжує лідирувати Нові дати ПФЛ визначить пізніше. Фото: tavriya.com.ua.