Перша ліга: "Чорноморець" обіграв "Миколаїв" і продовжує лідирувати
Дублем на стадіоні "Чорноморець" відзначився 23-річний хавбек "моряків" Артем Ковбаса, який забивав гостям на 3-й та 39-й хвилинах, передає Укрінформ.
Результати решти поєдинків туру 10-го туру: "Полісся" (Житомир) - "ВПК-Агро" (Шевченківка) - 3:1, "Агробізнес" (Волочиськ) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 3:0, "Кристал" (Херсон) - "Верес" (Рівне) - 2:3, "Нива" (Тернопіль) - "Кремінь" (Кременчук) - 2:2, "Альянс" (Липова Долина) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - 0:1, "Волинь" (Луцьк) - "Авангард" (Краматорськ) - 0:1, "Металіст 1925" (Харків) - "Оболонь" (Київ) - 0:1.
Становище лідерів Першої ліги: "Чорноморець" - 21 очко (після 10-ти ігор), "Гірник-Спорт" - 20 (9), "Верес" - 17 (8), "Волинь" - 15 (9),"Металіст 1925" - 15 (8).
11-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 5 листопада.
Фото: ua-football.com.