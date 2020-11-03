"Шахтар" назвав заявку на матч із "Боруссією"
Укрінформ
Донецький "Шахтар" оприлюднив заявку на поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти німецької команди "Боруссія" (Менхенгладбах).
Як передає Укрінформ, до списку увійшли 23 футболісти, повідомляє пресслужба українського клубу в Instagram.
Заявка "Шахтаря":
воротарі - П'ятов, Трубін, Шевченко;
захисники - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Сіпріано, Бондар, Болбат;
півзахисники - Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Майкон, Судаков;
нападник - Мораес.
Матч "Шахтар" - "Боруссія" пройде 3 листопада на НСК "Олімпійський" у Києві без глядачів і розпочнеться о 19.55.
Турнірне становище у групі В ЛЧ: "Шахтар" - 4 очки, "Боруссія" - 2, "Інтер" (Італія) - 2, "Реал" (Іспанія) - 1.
Фото: shakhtar.com.