Каштру: Не варто забувати, що «Боруссія» вела в рахунку з «Інтером» і «Реалом»

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Луїш Каштру напередодні домашнього поєдинку в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з менхенгладбахською "Боруссією" зазначив, що головне для "гірників" - уважність, дисципліна і повна самовіддача.

Про це Каштру заявив на передматчевій пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

"Нам належить зіграти з дуже складною командою. Не варто забувати, що "Боруссія" вела в рахунку в поєдинках з "Інтером" і "Реалом" - тільки в кінці матчів вони пропускали. "Боруссія" забила чотири м'ячі таким командам. Це показує, що вони люблять атакувати. Це їх стиль гри. Ми повинні поважати суперника. Важливо бути ефективними і в атаці, і в обороні. Ми знаємо, що в певні моменти поєдинку ми не будемо домінувати. Саме тоді на перший план виходить баланс гри з м'ячем і без нього. Головне для нас - уважність, дисципліна і повна самовіддача", - наголосив Каштру.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" - "Боруссія" пройде у вівторок, 3 листопада, на столичному НСК "Олімпійський" без глядачів.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів іспанська "Реал" в Мадриді зійдеться з італійським клубом "Інтер" з Мілана.

Турнірне становище: "Шахтар" - 4 очки, "Боруссія" (М) - 2, "Інтер" - 2, "Реал" - 1.